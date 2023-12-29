Російські міни загрожують цивільним суднам у Чорному морі, але не перешкоджатимуть роботі гуманітарного коридору - ISW

Російські міни продовжують загрожувати цивільним суднам у Чорному морі, але, найімовірніше, не перешкоджатимуть використанню цивільними суднами Чорноморського гуманітарного коридору, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 грудня.

"Цивільні судна, найімовірніше, продовжать використовувати коридор, попри ризики, пов'язані з російськими мінами, але російська мілітаризація Чорного моря продовжує становити ризик для цивільних суден, що виконують важливі завдання з транспортування зерна. Повідомляється, що Туреччина, Румунія і Болгарія планують укласти угоду про розмінування російських військово-морських мін, які дрейфують у західну частину Чорного моря, у січні 2024 року", - ідеться у зведенні.

Південне оперативне командування України повідомило, що штормова погода часто збільшує ризик потрапляння суден на міни, і наголосило на важливості продовження міжнародної підтримки розмінування Чорного моря, зазначають в ISW.

За даними аналітиків, пані посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що станом на грудень 305 цивільних суден перевезли через гуманітарний коридор у Чорному морі більше ніж 10 мільйонів тонн зерна та інших вантажів із 15 серпня, коли перше цивільне судно успішно пройшло з українського порту цим коридором.