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11:26 29.12.2023

До 73% знизилася частка українців, які зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС - соцопитування КМІС

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В Україні спостерігається суттєве зростання песимістичних настроїв щодо майбутнього країни, проте переважна більшість українців (73%) однаково зберігають віру, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС, свідчать результати опитування, проведеного з 29 листопада до 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас під час аналогічного опитування, проведеного в жовтні 2022 року, таку відповідь дали 88% респондентів. І за цей самий період із 5% до 19% побільшало тих, хто вважає, що за 10 років Україна буде країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей.

За даними КМІС, у всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. Відносно менше таких на сході країни, де у 67% оптимістичні погляди, а песимістичні поділяють 25%. В інших макрорегіонах 73-76% оптимістично дивляться на майбутнє країни, песимістично - 16-19%.

Найменше песимістів серед респондентів віком 60-69 років (10%), найбільше - серед молоді молодше 30 років (26%). Оптимістів у відповідних вікових групах 80% і 68% відповідно.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% та 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кміс

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