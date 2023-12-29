Окупанти обстріляли Конотоп і 11 сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, поранено трьох людей - ОК "Північ"

Троє жителів міста Конотоп Сумської області дістали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Сумська область. Конотоп - один прихід, імовірно, ракетний удар із літака. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу дістали поранень троє цивільних осіб, пошкоджено СТО та багатоповерховий будинок", - ідеться в повідомленні.

Крім того, під обстріл окупантів потрапили сім сіл Шосткинського району Сумської області та чотири села в Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області. Інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Леонівка - один прихід, ймовірно FPV-дрон; дев'ять приходів, ймовірно міномет 120 мм. Миколаївка - вісім приходів, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Бучки - два приходи, ймовірно ствольна артилерія. Сновська громада: Клюси – два обстріли: дев'ять приходів, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

"Шосткинський район: Винторівка - 39 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Хлібороб - 21 прихід, ймовірно міномет 120 мм. Чернацьке - 11 приходів, ймовірно міномет 82 мм та 120 мм. Кучерівка - 36 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Сидорівка - шість приходів, ймовірно міномет 120 мм. Фотовиж - п'ять приходів, ймовірно міномет 82 мм. Студенок – два обстріли: 26 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Загалом за добу у двох областях нараховано 15 обстрілів (174 вибухи) з різних видів озброєння.