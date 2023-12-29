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10:53 29.12.2023

Унаслідок масованого ворожого обстрілу в п'ятницю в Україні загинули 12 осіб, близько 70 осіб поранено - глава МВС

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Унаслідок масованого ворожого обстрілу в п'ятницю в Україні загинули 12 осіб, близько 70 осіб поранено - глава МВС

Унаслідок масованого ворожого обстрілу України в п'ятницю в різних регіонах України, за попередніми даними, загинули 12 осіб, ще приблизно 70 дістали поранення, підрозділи МВС ліквідовують наслідки ударів, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Київ: під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинули двоє осіб, 18 травмовано", - написав глава МВС у телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, окупанти завдали ракетних ударів по місту Львів. "Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. Одна людина загинула, дев'ятьох поранено", - уточнив міністр.

У Дніпропетровській області, як зазначив Клименко, ворог влучив по торговельному центру. "Загинули п'ятеро і травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох пацієнток", - додав глава МВС.

Він також повідомив, що на Одещині зафіксовано влучання у триповерховий будинок, під завалами, можливо, перебувають люди.

"Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-поверхівки ДСНС врятували 23 людей. Загалом двоє людей загинули, 15 поранені", - поінформував він.

У Харківській області, за словами міністра, ворог почав обстріл ще до світанку. "Одна людина загинула, дев'ять дістали поранень, медики надають допомогу на місці", - повідомив Клименко.

"Запорізька область: окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах Запоріжжя. Одна людина загинула, 10 поранено", - додав він.

Глава МВС наголосив, що в ці хвилини рятувальники, поліцейські, нацгвардійці залучені до ліквідації наслідків ударів у всій Україні - гасять пожежі, рятують, підтримують постраждалих. Працюють психологи ДСНС і поліції.

При цьому Клименко звернув увагу на те, що всі дані про постраждалих можуть оперативно змінюватися.

Теги: #клименко #жертви #мвс #обстріли

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