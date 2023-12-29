Уранці в п'ятницю по Україні було випущено близько 110 ракет - Зеленський

Загалом по Україні вранці 29 грудня було випущено близько 110 ракет, написав у телеграм-каналі в п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", - написав Зеленський.

"На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав також президент.

Зеленський заявив, що "ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари".