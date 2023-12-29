На Одещині двоє людей загинули і десятеро поранені внаслідок атаки РФ - ОВА

В Одеській області двоє людей загинули і десятеро поранені, включно з двома дітьми, внаслідок атаки РФ, повідомив заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов.

"Наразі є оперативна інформація про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлової забудови. Постійно отримуємо оновлену інформацію. На жаль, змушений констатувати, що сьогодні на Одещині внаслідок ранкової атаки РФ уже постраждали десять осіб, серед яких двоє дітей (6 і 8 років), усіх постраждалих направлено до лікарні. На жаль, двоє людей загинули", - сказав він в ефірі телемарафону.