Унаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, вісім поранені - влада

Одна людина загинула і троє дістали поранення внаслідок ракетного удару по Львову в п'ятницю вранці, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його даними, йдеться про жителів багатоповерхового будинку на вулиці Хоткевича у Львові. На околицях зафіксовано руйнування від ударної хвилі.

Як заявив мер Львова Андрій Садовий уранці в п'ятницю в телемарафоні, "наразі на об'їзді містом, під'їхав якраз до житлових будинків: маємо лихо: одна людина загинула, приблизно 40 років, вісім людей зазнали поранень, їм надають медичну допомогу. Загалом 10 будинків зазнали пошкоджень, понад 2 тис. вікон повилітали, також школа зазнала руйнувань", - сказав він.

Мер зазначив, що всі служби наразі працюють на місцях.