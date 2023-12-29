У Херсонській області за добу було понад 120 обстрілів, троє людей дістали поранення

У Херсонській області за добу зафіксовано понад 120 обстрілів, унаслідок влучань троє людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 п'ятниці.

"За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 632 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА", - написав він у своєму телеграм-каналі.

У результаті російської агресії 3 людини дістали поранення.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, поштове відділення в Бериславському районі, навчальний заклад у Херсоні.