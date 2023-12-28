Прем'єр України просить донорів про термінове фінансування - ЗМІ

Прем'єр України Денис Шмигаль написав запитав про термінову зустріч Багатосторонньої координаційної платформи донорів, оскільки Київ стикається з "винятково високою невизначеністю" щодо фінансування свого бюджету на початку 2024 року, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на відповідний лист прем'єра.

"Для підтримання макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримали достатнє, оперативне і передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", - зазначив Шмигаль у листі.

Прем'єр-міністр заявив, що створена лідерами G7 у грудні 2022 року для координації міжнародного фінансування платформа має зосередитися на нагальних бюджетних потребах - підтримці роботи уряду з виплат вчителям, державним службовцям і пенсіонерам, - а не на довгострокових завданнях, таких як координація ресурсів для відновлення після війни.

"Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проєкти відновлення та реконструкції, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання у 2024 році", - сказав Шмигаль у листі.

Він закликав донорів провести зустріч у січні перед запланованою зустріччю наступного місяця.

"Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби", - сказав прем'єр.

Зазначається, що можливості України щодо самостійного фінансування бюджету, включно з підвищенням податкових надходжень, девальвацією гривні або емісією, обмежені й розглядаються Міністерством фінансів як ризиковані. Але прем'єр сказав, що їх використовуватимуть як тимчасове рішення доти, доки не надійдуть міжнародні кошти.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб закрити дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка потрібна зараз як ніколи", - сказав Шмигаль.

Водночас Bloomberg вказує, що незрозуміло, як одержувачі відреагували на лист і чи погодилися вони на зустріч раніше.

У листі Шмигаль повідомив, що замінив віцепрем'єра - главу Мінвідновлення Олександра Кубракова на посаді співголови керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів на міністра фінансів Сергія Марченка.

Прем'єр також закликав донорів почати координацію дій щодо спрямування заморожених російських активів на допомогу у відновленні України.

Як повідомлялося, зовнішнє фінансування держбюджету України 2023 року зросло до $42,63 млрд із $31,10 млрд 2022 року, зокрема $5 млрд надійшло цього місяця. Наступного року, за словами Марченка, уряд розраховує на надходження $37,4 млрд.

Глава Мінфіну минулого тижня заявив, що загалом вважає реалістичним залучення такого зовнішнього фінансування, проте зазначив його великий дефіцит у січні-лютому.