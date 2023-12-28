Події

23:42 28.12.2023

Прем'єр України просить донорів про термінове фінансування - ЗМІ

2 хв читати
Прем'єр України просить донорів про термінове фінансування - ЗМІ

Прем'єр України Денис Шмигаль написав запитав про термінову зустріч Багатосторонньої координаційної платформи донорів, оскільки Київ стикається з "винятково високою невизначеністю" щодо фінансування свого бюджету на початку 2024 року, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на відповідний лист прем'єра.

"Для підтримання макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримали достатнє, оперативне і передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", - зазначив Шмигаль у листі.

Прем'єр-міністр заявив, що створена лідерами G7 у грудні 2022 року для координації міжнародного фінансування платформа має зосередитися на нагальних бюджетних потребах - підтримці роботи уряду з виплат вчителям, державним службовцям і пенсіонерам, - а не на довгострокових завданнях, таких як координація ресурсів для відновлення після війни.

"Навряд чи можливо вести будь-яку дискусію про проєкти відновлення та реконструкції, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання у 2024 році", - сказав Шмигаль у листі.

Він закликав донорів провести зустріч у січні перед запланованою зустріччю наступного місяця.

"Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби", - сказав прем'єр.

Зазначається, що можливості України щодо самостійного фінансування бюджету, включно з підвищенням податкових надходжень, девальвацією гривні або емісією, обмежені й розглядаються Міністерством фінансів як ризиковані. Але прем'єр сказав, що їх використовуватимуть як тимчасове рішення доти, доки не надійдуть міжнародні кошти.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб закрити дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка потрібна зараз як ніколи", - сказав Шмигаль.

Водночас Bloomberg вказує, що незрозуміло, як одержувачі відреагували на лист і чи погодилися вони на зустріч раніше.

У листі Шмигаль повідомив, що замінив віцепрем'єра - главу Мінвідновлення Олександра Кубракова на посаді співголови керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів на міністра фінансів Сергія Марченка.
Прем'єр також закликав донорів почати координацію дій щодо спрямування заморожених російських активів на допомогу у відновленні України.

Як повідомлялося, зовнішнє фінансування держбюджету України 2023 року зросло до $42,63 млрд із $31,10 млрд 2022 року, зокрема $5 млрд надійшло цього місяця. Наступного року, за словами Марченка, уряд розраховує на надходження $37,4 млрд.
Глава Мінфіну минулого тижня заявив, що загалом вважає реалістичним залучення такого зовнішнього фінансування, проте зазначив його великий дефіцит у січні-лютому.

Теги: #україна #фінансування #премєр_міністр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:07 29.12.2023
В Одесі уламки збитого БпЛА пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа

В Одесі уламки збитого БпЛА пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа

23:50 28.12.2023
РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

23:27 28.12.2023
Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

22:46 28.12.2023
Уряд Болгарії продовжив гуманітарну допомогу українським біженцям до квітня 2024 року

Уряд Болгарії продовжив гуманітарну допомогу українським біженцям до квітня 2024 року

22:08 28.12.2023
Молдова приєднається до угоди про створення реєстру завданих Україні збитків унаслідок агресії РФ

Молдова приєднається до угоди про створення реєстру завданих Україні збитків унаслідок агресії РФ

20:13 28.12.2023
Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

Ізраїльські військові провели рейди на Західному березі річки Йордан з метою позбавити ХАМАС фінансування

14:42 28.12.2023
Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на українсько-молдовському кордоні

Україна та Молдова домовилися про синхронізацію е-черги на українсько-молдовському кордоні

13:06 28.12.2023
Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

Зеленський: Щоб захистити свободу і безпеку не лише в Україні та Європі, а й у США, ми маємо продовжувати відповідати на російську агресію найрішучішим чином

04:12 28.12.2023
Помер екс-голова Єврокомісії Жан Делор

Помер екс-голова Єврокомісії Жан Делор

03:45 28.12.2023
Після удару по "Новочеркаську" РФ відправила колону зерновозів із Феодосії до Керчі

Після удару по "Новочеркаську" РФ відправила колону зерновозів із Феодосії до Керчі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі уламки збитого БпЛА пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа

РФ атакує Україну ударними БпЛА з кількох напрямків - Повітряні сили ЗСУ

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

Російські окупанти вбили трьох українських військовополонених - ДШВ ЗСУ

Зеленський підписав закон про розширення переліку осіб, які мають право отримувати одноразову грошову допомогу

ОСТАННЄ

В АРМА передані активи російських олігархів на 11,5 млрд грн

У Херсонській та Миколаївській області знищено три російські розвідувальні дрони

Зеленський провів селектор щодо внутрішньої ситуації та фронту

Зеленський обговорив Формулу миру з Папою Римським Франциском

ЗС України завдали ударів по 19 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки за добу

Окупанти за добу завдали два ракетних і 40 авіаударів, обстріляли понад 100 населених пунктів

Зеленський підписав закон про вдосконалення процедур суддівської кар'єри

Окупанти 13 разів безуспішно атакували українські позиції на лівобережжі в Херсонській області, під Авдіївкою відбито 21 атаку

БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

Єрмак і Сіярто обговорили майбутню зустріч Зеленського й Орбана

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА