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19:23 28.12.2023

БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

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БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) здійснили санкціоновані обшуки в складських, офісних і виробничих приміщеннях юридичних осіб, підконтрольних одеському бізнесменові, стосовно якого Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила персональні санкції за контрабанду.

"14 квітня 2021 р. указом президента було припинено його громадянство. Незважаючи на це, бізнесмен за допомогою родинних зв'язків і бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема від нелегального ввезення товарів на митну територію України", - ідеться в повідомленні БЕБ у четвер.

БЕБ не називає безпосередньо бізнесмена, проте опису відповідає Вадим Альперін. Повідомлялося, що 2 квітня 2021 року РНБО вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі, а згодом президент Володимир Зеленський підписав указ про призупинення громадянства України причетних до контрабанди Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука, з яких одеситом є Альперін.

"За результатами шести обшуків детективи БЕБ вилучили документи, комп'ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження. За інформацією аналітиків, орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній становлять 127 млн грн", - йдеться в релізі.

Згідно з ним, наразі тривають слідчі дії, встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення злочинів, для притягнення їх до кримінальної відповідальності, планується призначення економічних і комп'ютерно-технічних експертиз.

Уточнюється, що процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора України.

Теги: #контрабанда #обшуки #беб

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