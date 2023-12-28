У Львові двох чоловіків засудили до довічного ув'язнення за вбивство подружжя пенсіонерів

Суд у Львові засудив двох чоловіків до довічного ув'язнення за вбивство сімейної пари пенсіонерів, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

"Прокурори в суді довели, що 2020 року обвинувачені заволоділи майном пенсіонерів і реалізували план убивства", - зазначено в повідомленні.

Підсудні організували зустріч із пенсіонерами під приводом огляду житла для майбутньої оренди. Під час зустрічі 20-річний юнак завдав обом літнім людям численних ножових поранень, унаслідок яких вони померли на місці злочину. В цей час другий зловмисник стежив за обстановкою на вулиці. Після вбивства вони заволоділи речами пенсіонерів, а також ключами до другої квартири, з якої пізніше також скоїли крадіжку майна.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.