Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок - МЗС

У турецькій провінції Сакар'я внаслідок ДТП постраждали двоє громадянок України, їм надали необхідну медичну допомогу, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", - сказав Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянкам, а також взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з'ясування всіх обставин аварії.