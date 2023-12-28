Події

14:34 28.12.2023

Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок - МЗС

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Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок - МЗС

У турецькій провінції Сакар'я внаслідок ДТП постраждали двоє громадянок України, їм надали необхідну медичну допомогу, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Унаслідок ДТП у турецькій провінції Сакар'я постраждали двоє українок. Загроз їхньому життю немає. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу", - сказав Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Генеральне консульство України в Стамбулі надає консульську допомогу постраждалим громадянкам, а також взаємодіє з управлінням безпеки провінції та командуванням жандармерії для з'ясування всіх обставин аварії.

Теги: #дтп #туреччина #українки

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