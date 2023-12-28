Уряд перерозподілив 1,74 млрд грн на закупівлю обладнання та підвищення кваліфікації вчителів предмета "Захист України"

Кабінет Міністрів перерозподілив 1,74 млрд грн на матеріально-технічне оснащення викладання предмета "Захист України" та підвищення кваліфікації вчителів цієї дисципліни.

"Уряд підтримав перерозподіл 1,74 млрд грн, які спрямують на якісну зміну викладання "Захисту України". Кошти передбачено для підвищення кваліфікації вчителів навчального предмета "Захист України", а також закупівлі засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів. Рішення допоможе зробити ці уроки більш практико орієнтованими й забезпечити ефективне навчання відповідно до оновленої у вересні 2023 року навчальної програми", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зокрема, 100 млн грн спрямують на професійний розвиток учителів предмета "Захист України" та 1,64 млрд грн - на закупівлю обладнання.

Зазначається, що кошти можна буде використати для закладів загальної середньої, а також професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, що забезпечують надання повної загальної середньої освіти.

Коштом субвенції можна буде придбати навчальне обладнання, зокрема: симуляції управління дронами; навчальні тири та макети; аптечки та тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети; навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком та 3D-друком.

"В умовах повномасштабної війни уроки навчального предмета "Захист України" набувають нового значення. Це не абстрактні знання, а цілком конкретні навички, потребу в яких учнівство бачить щодня. Це вміння поводитися в критичних ситуаціях, базові навички домедичної допомоги, знання, як захистити себе й інших у разі небезпеки, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, використовувати новітнє обладнання тощо", - наводить пресслужба слова міністра освіти і науки Оксена Лісового.