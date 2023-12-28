28 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 673 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 673 RUSSIAN AGRESSION

28 грудня - Міжнародний день кіно.

У Таїланді - День пам'яті короля Таксина, в Іспанії - День сміху.

Православна церква вшановує пам'ять Двадцяти тисяч мучеників.

Міжнародний день кіно

Сьогодні свято кінематографістів і любителів кіно по всьому світу. Відзначається щорічно 28 грудня.

1895 року французи Луї та Огюст Люм'єр отримали патент на винайдений ними апарат "Синематограф".

22 березня того ж року на конференції, присвяченій розвитку французької фотопромисловості, Брати Люм'єр презентували публіці перший фільм на великому екрані - "Вихід робітників із фабрики".

Цей фільм відкрив знаменитий перший платний кіносеанс із десяти фільмів у Парижі в підвалі "Гран-кафе" на бульварі Капуцинок 28 грудня 1895 року. Саме ця дата і стала датою святкування Міжнародного дня кіно.

Ще цього дня:

1908 рік - На півдні Італії відбувся найбільший із документально зафіксованих у Європі землетрусів;

1942 рік - Під час Другої світової війни японська авіація починає бомбардування міста Калькутта (Індія);

1944 рік - Великий бій між сотнею УПА "Полтавці" та частинами НКВС біля с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області;

1973 рік - У Парижі друкують "Архіпелаг ГУЛАГ" Олександра Солженіцина - літературне дослідження репресивної системи Радянського Союзу за період 1918 - 1956 років;

1983 рік - Створено Шацький національний природний парк;

1991 рік - Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія;

2014 рік - Завершується операція Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF).

Церковне свято:

На початку IV століття імператор Максиміан наказав руйнувати християнські храми, спалювати богослужбові книги і позбавляти всіх християн цивільних прав і посад.

У цей час єпископом міста Нікомидії був святий Кирил, який проповіддю і життям сприяв поширенню християнської віри, так що багато хто з сановників імператора були таємними християнами. У палаці імператора жила язичницька жриця Домна. У відсутність Максиміана вона прочитала Діяння апостолів і Послання апостола Павла. Серце її загорілося бажанням познайомитися з християнським вченням.

За сприяння якоїсь юної християнки Домна таємно прийшла до єпископа Кирила в супроводі вірного слуги, євнуха Індіса. Святий Кирил оголосив їх, а потім обидва прийняли святе Хрещення. Домна стала допомагати бідним: вона роздала свої коштовності за допомогою Індіса, роздавала вона і їжу з царської кухні.

Дізнавшись про незвичайний образ життя Домни і Індіса, начальник євнухів, який завідував царським столом, посадив обох до в'язниці і морив їх голодом, але вони отримували підкріплення від ангелів і не постраждали. Щоб більше не жити разом з язичниками, свята Домна вдала з себе божевільну. Тоді її і Індіса вигнали з палацу, і вона оселилася в дівочому монастирі у ігумені Агафії.

Незабаром ігуменя одягла її в чоловічий одяг, обстригла їй волосся і відпустила з монастиря. Тим часом імператор повернувся і наказав всюди розшукувати колишню жрицю Домну. Споряджені для цього воїни досягли обителі і зруйнували її.

Одного разу імператор влаштував на міській площі жертвопринесення язичницьким богам. Коли почалося окроплення натовпу кров'ю жертовних тварин, християни стали йти з площі. Бачучи це, імператор розгнівався, але не дав волі своїм почуттям, так як раптом задрижала земля.

За деякий час Максиміан ввійшов у церкву і наказав відмовитися від Христа; за відмову він обіцяв спалити церкву і умертвити християн. Християнський священик Глікерій відповів йому, що християни ніколи не відмовляться від своєї віри, які б муки їм не загрожували. Стримуючи гнів, цар вийшов з церкви, а через деякий час наказав привести пресвітера Гликерія на суд.

Кати побили мученика, який не переставав молитися і закликати Ім'я Господа. Не в силах схилити святого Гликерія до відмови, Максиміан наказав його спалити.

У свято Різдва Христового 302 року, коли в Никомидійській соборній церкві зібралося близько 20 000 християн, імператор послав в храм слугу, який передав його веління всім християнам, вийти з церкви і принести жертву ідолам, інакше він погрожував спалити храм разом з тими, хто молиться.

Проте всі присутні відмовилися поклонитися ідолам. Поки мучителі готувалися підпалити церкву, єпископ Анфім хрестив усіх оголошених і всіх причастив. Усі 20 000 молільників померли у вогні. Єпископу Анфіму вдалося втекти.

Максиміан вважав, що він знищив всіх християн Нікомидії, але незабаром дізнався, що їх ще багато, що всі вони як і раніше сповідують свою віру і готові померти за Христа. Імператор замислив з ними розправитися. За його наказом схопили полководця Зинона, який всенародно осудив царя за зло і жорстокість.

Зинон був жорстоко побитий і, нарешті, обезголовлений. Посадили в темницю євнуха Індіса, ідольского жерця, за відмову брати участь у язичницькому святі. Між тим свята Домна переховувалася в печері і харчувалася рослинами. Гоніння на християн тривало.

Були кинуті у в'язниці намісник Італії Дорофей, Мардоній, Мигдопій диякон і кілька сановників. Єпископ Анфім зміцнював їх, посилаючи до них послання. Одне з послань було перехоплено у диякона Феофіла. Спробувавши дізнатися про єпископа, його піддали тортурам, але святий мученик витримав усі муки, не сказавши нічого.

Тоді разом з ним стратили і тих, до кого звертався єпископ в посланні. Коли свята Домна повернулася в місто, вона довго плакала на згарищі, шкодуючи, що не спромоглася померти зі своїми сестрами. Потім вона пішла на берег моря. В цей час рибалки витягли мережами з води тіла мучеників Індіса, Горгонія і Петра.

Все ще одягнена в чоловічий одяг, свята Домна допомагала рибалкам тягнути мережі, і вони залишили їй тіла мучеників. Після поховання вона не відходила від дорогих її серцю могил, щодня здійснюючи перед ними кадіння. Коли імператору розповіли про невідомого чоловіка, який віддає почесті могил страчених християн, той наказав відрубати цьому юнакові голову. Разом із Домною був страчений і святий мученик Євфимій.

Іменини: Дорофей, Ігнатій, Симон, Петро.