Камишин: ми готові виробляти достатню кількість боєприпасів для БПЛА, підводні дрони у роботі

Україна готова виробляти достатню кількість боєприпасів для БПЛА, також знаходяться в роботі підводні дрони, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"І дуже потрібна на сьогоднішній день позиція боєприпасів для БПЛА. Вже кілька десятків компаній пройшли випробування зі своїми виробами. І на сьогоднішній день ми готові виробляти достатню кількість боєприпасів для БПЛА і державними, і приватними компаніями", - сказав Камишин на прес-конференції у середу.

Також міністр підкреслив успіх морських дронів і висловив упевненість, що "себе виявлять" підводні дрони.

"Коли ми говоримо про морські дрони або навіть підводні дрони - тому що це четвертий елемент, який я впевнений, ще себе проявить. Морські дрони - це одна з великих історій війни, вона чомусь недооцінена цього року, але дійсно тим, що називається mosquito fleet прибрали чорноморський флот з українського Криму. І це гарний приклад того, як працює defence tech. Підводні дрони у роботі, про їх результати ви побачите на відео, коли будуть успішні застосування", - сказав Камишин на прес-конференції в середу.

Він наголосив, що про таке потрібно "говорити обережніше", оскільки РФ також починає виробництво морських дронів, а інформація поширюється миттєво, тому ворог знає, що робить Україна.

Крім того, міністр повідомив про "кратне" зростання у виробництві протитанкових ракет.

"Протитанкові ракети. Маємо кратне зростання також. Це дуже потрібна на сьогоднішній день на фронті позиція, вона добре себе зарекомендувала і показала в бою себе краще, ніж багато іноземних аналогів", - заявив він.