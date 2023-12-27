Події

22:18 27.12.2023

"Гібридні" системи ППО вже працюють на полі бою

1 хв читати
"Гібридні" системи ППО вже працюють на полі бою

Перші рішення з "портфеля" проектів FrankenSAM, які стосуються протиповітряної оборони, вже працюють на полі бою, заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"Історія, яка називається FrankenSAM - це наша продуктивна співпраця з американськими партнерами, в якій ми взяли наші радянські системи, інтегрували їх разом із західними ракетами, пусковими установками, і отримали на фініші нове "гібридне" ППО", - сказав Камишин. конференції у середу.

Він зазначив, що розробка системи ППО займає, як правило, 5 років, але Україна “не чекає на ці 5 років, розробляє ці дорогі, складні системи, і паралельно розробляємо "гібридне ППО".

"Це швидкі рішення, які дають нам результати вже цієї зими. Перші рішення з "портфеля" проектів FrankenSAM вже працюють на полі бою. Коли ми були в США востаннє разом із головою Офісу президента та міністром оборони, бачили системи, які розробляються спільно нашими і американськими компаніями, і вони вже сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти інфраструктури та міста", - розповів міністр.

Теги: #пво #україна #гібридні #функціонал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:19 27.12.2023
Обмінний фонд з кінця літа поповнився не так суттєво, як хотілося б Україні

Обмінний фонд з кінця літа поповнився не так суттєво, як хотілося б Україні

23:14 27.12.2023
Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

Обміни полоненими між Україною та РФ від серпня проходять як "польові" безпосередньо на лінії зіткнення, але їх не показують публічно

22:54 27.12.2023
США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

22:43 27.12.2023
Україна планує наступного року розпочати серійне виробництво снарядів 155-го калібру – Камишин

Україна планує наступного року розпочати серійне виробництво снарядів 155-го калібру – Камишин

22:33 27.12.2023
Українські військовополонені у дуже поганому фізичному стані перебувають на території Росії

Українські військовополонені у дуже поганому фізичному стані перебувають на території Росії

22:12 27.12.2023
Лубинець про узаконення в Україні громадянських партнерств для одностатевих пар: Це має бути записано у національному законодавстві

Лубинець про узаконення в Україні громадянських партнерств для одностатевих пар: Це має бути записано у національному законодавстві

15:21 27.12.2023
Україна і Молдова закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів

Україна і Молдова закрили 150 міжнародних пасажирських маршрутів

04:35 26.12.2023
Українські військові ліквідували російський десантний корабель "Новочеркаськ" - Олещук

Українські військові ліквідували російський десантний корабель "Новочеркаськ" - Олещук

02:42 26.12.2023
Україна хоче розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ

Україна хоче розірвати угоду про вільну торгівлю з Білоруссю через її причетність до агресії РФ

01:35 26.12.2023
В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти - ВМС ЗСУ

В Україні практично повністю сформовано Корпус морської піхоти - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділяють Україні $250 млн військової допомоги

Зеленський провів наради з главами МВС, Мінфіну, Міноборони та Нацбанку

У рамках програми "єВідновлення" розпочинаємо виплати українцям, чиє житло було зруйноване росіянами, - Шмигаль

Так званого главу "ДНР" Пушиліна засуджено до 15 років в'язниці заочно - Офіс генпрокурора

Херсонський вокзал повернувся до роботи після обстрілів, рейси прибувають за графіком

ОСТАННЄ

Ігнат спростував заяву про перебування F-16 в Україні

Омбудсмен Лубінець комісару ООН Тюрку: Україна не заслужила критику за законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії

У Дніпропетровській області невідомий у балаклаві обстріляв автомобіль, водій загинув

Омбудсмен Лубінець: У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції

Відновлено електропостачання жителів Херсона

Польський уряд сподівається на швидке вирішення проблеми з блокадою українсько-польського кордону - Туск

Зеленський провів наради з главами МВС, Мінфіну, Міноборони та Нацбанку

В Україні є понад п'ять аналогів "Шахед-131" і один - "Шахед-136", які виробляються серійно - Камишін

Українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження противника

Росіяни за добу завдали 67 авіаційних ударів по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА