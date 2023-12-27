"Гібридні" системи ППО вже працюють на полі бою

Перші рішення з "портфеля" проектів FrankenSAM, які стосуються протиповітряної оборони, вже працюють на полі бою, заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"Історія, яка називається FrankenSAM - це наша продуктивна співпраця з американськими партнерами, в якій ми взяли наші радянські системи, інтегрували їх разом із західними ракетами, пусковими установками, і отримали на фініші нове "гібридне" ППО", - сказав Камишин. конференції у середу.

Він зазначив, що розробка системи ППО займає, як правило, 5 років, але Україна “не чекає на ці 5 років, розробляє ці дорогі, складні системи, і паралельно розробляємо "гібридне ППО".

"Це швидкі рішення, які дають нам результати вже цієї зими. Перші рішення з "портфеля" проектів FrankenSAM вже працюють на полі бою. Коли ми були в США востаннє разом із головою Офісу президента та міністром оборони, бачили системи, які розробляються спільно нашими і американськими компаніями, і вони вже сьогодні працюють у нас на лінії фронту. Вони можуть захищати об'єкти інфраструктури та міста", - розповів міністр.