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16:33 27.12.2023

Суд залишив під вартою нардепа Дубінського, підозрюваного в держзраді, - ЗМІ

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Суд залишив під вартою нардепа Дубінського, підозрюваного в держзраді, - ЗМІ

Суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, повідомляє "Суспільне".

"Печерський райсуд Києва сьогодні, 27 грудня, залишив запобіжний захід без змін для народного депутата Олександра Дубінського. Таким чином, Дубінській перебуватиме під вартою. Ухвала суду оскарженню не підлягає", - зазначається в повідомленні "Суспільного".

За інформацією видання, адвокат Дубінського просив змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Свою позицію пояснив тим, що Дубінського було побито в СІЗО, внаслідок чого він дістав тілесні травми та погіршення стану здоров'я.

Як повідомлялося, Дубінському, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу й експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Печерський райсуд Києва 14 листопада 2023 року обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду.

Захист Дубінського 2 грудня заявив про побиття нардепа в київському СІЗО.

Поліція Києва інформувала, що за результатами перевірки та судово-медичного дослідження інформація про побиття народного депутата в СІЗО не підтвердилася.

7 грудня Київський апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Дубінському у вигляді тримання під вартою.

Теги: #арешт #продовження #дубінський

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