Коштів на поповнення бібліотечних фондів у 2024 році не передбачено - УІК

Директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що коштів на поповнення бібліотечних фондів у 2024 році не передбачено.

"На поповнення бібліотечних фондів нам кошти востаннє виділяли у 2021 році. Нині немає, і у 2024 році теж не буде. Ми з усіх сил стараємося, але Мінфін невблаганний", - написала Коваль у коментарі до публікації УІК у фейсбуці.

Як повідомлялося, результати дослідження агентства Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги (УІК) свідчать, що лише 12% українців користувалися бібліотеками за останні 12 місяців. Зокрема на запитання, коли респонденти востаннє брали в бібліотеці книжки для читання, 69,6% відповіли, що не користуються бібліотекою або не пам'ятають, 18,4% - понад 12 місяців тому, 6,5% - упродовж 2-12 місяців, 3,3% - упродовж 2-4 тижнів, 2,2% - упродовж останнього тижня.