Херсонський вокзал повернувся до роботи після обстрілів, рейси прибувають за графіком

Вокзал Херсона після обстрілу РФ у вівторок увечері повернуто до роботи, сьогодні, 27 грудня, рейси прибувають за графіком, повідомила АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у телеграмі в середу.

"Херсонський вокзал уже відновлюється від учорашнього обстрілу. Дякуємо військовій адміністрації та волонтерам за оперативну роботу! Рейси сьогодні прибувають за графіком", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу залізничного вокзалу у вівторок увечері загинув лейтенант поліції, ще двоє поліцейських були госпіталізовані з осколковими пораненнями. Пошкоджень зазнали будівлі та рухомий склад УЗ.

Повідомлялося, що рейси з Краматорська, Львова та Києва в напрямку Херсона в середу попередньо прямуватимуть до Миколаєва.