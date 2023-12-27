Події

08:51 27.12.2023

У Чорному морі чергують чотири бойові кораблі ЧФ РФ, носіїв "Калібрів" немає

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У Чорному морі чергують чотири бойові кораблі ЧФ РФ, носіїв "Калібрів" немає

Чотири бойові кораблі російських окупаційних військ чергують у Чорному морі, носії "Калібрів" серед них відсутні, повідомляють у фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України в середу вранці.

"Станом на 08:00 27.12.2023. У Чорному морі 4 ворожі кораблі; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", ідеться в повідомленні.

За даними ВМС, за добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою пройшли в бік Азовського моря одне судно, а в бік Чорного - 19 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку Босфору.

 

 

 

Теги: #чорне_море #кораблі_рф

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