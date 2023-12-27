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08:35 27.12.2023

Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Херсоні та Одесі, одна людина загинула, троє поранених

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Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Херсоні та Одесі, одна людина загинула, троє поранених

Унаслідок нічної атаки БПЛА були влучання в Херсоні та передмісті Одеси, внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа, одна людина загинула, троє дістали поранення, повідомили Сили оборони півдня України в середу вранці.

"Вночі ворог атакував південні регіони ударними БПЛА типу "Shahed-131/136", 2 хвилі атак з інтервалом у 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи. Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе: 12 в Одеській області, 3 у Миколаївській області, 2 у Вінницькій області", - йдеться в телеграм-каналі Сил оборони півдня.

Зазначається, що в Одеській і Херсонській областях не вдалося уникнути влучень, ворог ударив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки, також влучання відбулося в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. "Інформація про постраждалих уточнюється", повідомляють СОП.

"Збитий у повітрі дрон упав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє дістали поранення, серед яких 17-річний підліток", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #атака #південь #шахеди

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