НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

НАТО є фундаментом безпеки для України і всієї Європи, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, який провів у вівторок нараду щодо роботи з НАТО наступного року.

"Стратегія України у відносинах з Альянсом абсолютно зрозуміла - це фундамент безпеки і для України, і для всієї. Європи разом із Україною. Під таку стратегію формуємо й відповідну тактику дій", - сказав Зеленський.

"Зовнішня політика, комунікація, інституційні кроки в нашій державі. Все має бути максимально змістовним", - наголосив він.