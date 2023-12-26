"Батьківщина" не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію в наявному варіанті - Тимошенко

Фракція "Батьківщина" у Верховній Раді не голосуватиме за урядовий законопроєкт щодо удосконалення мобілізації, заявила її лідерка Юлія Тимошенко.

"У поданому варіанті... закон не вирішує проблеми, він неефективний, неконституційний і в такому вигляді наша команда за нього голосувати не буде", - сказала Тимошенко у відеоролику у фейсбуці у вівторок.

Вона зазначила, що під час війни мобілізація обов'язкова, але такі закони не вирішують проблеми, а "віддаляють нас від перемоги".

Як повідомлялося, у Верховній Раді 25 грудня зареєстровано урядовий законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

У фракції "Батьківщина" у Верховній Раді станом на 26 грудня 2023 року 24 народні депутати.