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20:33 26.12.2023

"Батьківщина" не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію в наявному варіанті - Тимошенко

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"Батьківщина" не голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію в наявному варіанті - Тимошенко

Фракція "Батьківщина" у Верховній Раді не голосуватиме за урядовий законопроєкт щодо удосконалення мобілізації, заявила її лідерка Юлія Тимошенко.

"У поданому варіанті... закон не вирішує проблеми, він неефективний, неконституційний і в такому вигляді наша команда за нього голосувати не буде", - сказала Тимошенко у відеоролику у фейсбуці у вівторок.

Вона зазначила, що під час війни мобілізація обов'язкова, але такі закони не вирішують проблеми, а "віддаляють нас від перемоги".

Як повідомлялося, у Верховній Раді 25 грудня зареєстровано урядовий законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

У фракції "Батьківщина" у Верховній Раді станом на 26 грудня 2023 року 24 народні депутати.

 

Теги: #рада #думка #мобілізація

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