Події

12:31 26.12.2023

Франція передала Україні другий пілотний корабель для допомоги в експорті зернових

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Франція передала Україні другий пілотний корабель, який допоможе експортувати зернові, повідомив міністр Франції з питань транспорту Клеман Бон.

"Франція передала другий пілотний корабель для підтримки України, як і було обіцяно. Судно вийшло з Дюнкерка, воно допоможе експортувати зернові, щоб допомогти нагодувати світ. Наша відданість тотальна, наша солідарність не припиниться", - написав міністр у Х (Твіттер) у понеділок.

Теги: #франція #корабель

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