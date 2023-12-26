Події

10:02 26.12.2023

Перша група українських пілотів вчиться літати на F-16 у Данії після проходження базової підготовки у Великій Британії

3 хв читати
Перша група українських пілотів вчиться літати на F-16 у Данії після проходження базової підготовки у Великій Британії

Велика Британія проводить базову підготовку бойових льотчиків України як внесок у міжнародну коаліцію з нарощування потенціалу ВПС України, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Перша група українських пілотів, які пройшли підготовку в Королівських військово-повітряних силах, тепер навчається літати на винищувачах F-16 у Данії, завершивши базову програму навчання у Великій Британії", - зазначається в повідомленні.

Королівські військово-повітряні сили (RAF) розпочали навчання пілотування та англійської мови в серпні в рамках внеску Великої Британії до міжнародної коаліції зі зміцнення потенціалу ВПС України, в рамках якої союзники та партнери спільно працюють над зміцненням авіаційного потенціалу України. До складу групи ввійшли шість досвідчених українських льотчиків-винищувачів, які пройшли навчання англійської мови з урахуванням специфіки авіації, щоб підвищити свою спроможність брати участь у навчанні та підтримці коаліції.

Ще десять українських пілотів-стажистів узяли участь у мовній підготовці та залишилися у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також опанувати такі важливі навички, як авіаційна медицина та центрифужна підготовка.

"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські військово-повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових льотчиків і наземного персоналу, що стануть першою лінією оборони в захисті українського неба", - заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Він нагадав, що Велика Британія відіграла важливу роль у створенні протиповітряної оборони України з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна, надавши сотні ракет і боєприпасів, а також радари та системи озброєння.

"Хоча в перші місяці вторгнення Україна була вкрай вразлива для атак російських літаків, безпілотників і ракет, за підтримки Великої Британії та наших союзників її Збройні сили тепер здатні перехоплювати та знищувати переважну більшість боєприпасів, що прилітають, захищаючи цивільне населення і життєво важливу інфраструктуру. Разом ми йдемо далі, забезпечуючи Україні в майбутньому сучасні військово-повітряні сили, сформовані на основі високоефективного винищувача четвертого покоління F-16. У поєднанні з навчанням, яке проводять провідні у світі RAF, це значний крок уперед порівняно з нинішніми можливостями України радянського періоду", - наголосив міністр.

Як зазначають в уряді Великої Британії, програма покликана дати пілотам-стажистам навички, необхідні для переходу до наступного етапу навчання на винищувачах країн-партнерів, і наблизити майбутніх українських пілотів до стандартного підходу НАТО до пілотування. Пілоти, які проходять базову льотну підготовку, проводять практичні заняття на літаках Grob Tutor із досвідченими інструкторами RAF, вивчаючи загальні процедури управління, польоти за приладами, навігацію на середніх і низьких висотах, а також стройовий пілотаж.

Поряд із підготовкою пілотів десятки українських авіатехніків проходять навчання англійської мови, орієнтоване на інженерні спеціальності.

"Україна високо цінує навчання пілотів, яке проводить Велика Британія та інші партнери, щоб допомогти нам підготуватися до експлуатації F-16 в Україні. Це швидка й ефективна програма з навчання українських пілотів навичок, необхідних їм у війні проти Росії", - прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Після завершення навчання в RAF пілоти проходитимуть передову льотну підготовку в інших європейських країнах. Це підготує їх до навчання на літаку F-16 Fighting Falcon, яке проводять Данія, Нідерланди та США, що очолюють Коаліцію з нарощування потенціалу ВПС.

Велика Британія продовжить надавати підтримку українським пілотам і наземним екіпажам у 2024 році.

Теги: #навчання #пілоти #f_16

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:16 26.12.2023
У Києві проводять навчання з безпеки - КМВА

У Києві проводять навчання з безпеки - КМВА

19:24 22.12.2023
США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

США продемонстрували в Естонії можливості РСЗВ HIMARS

15:06 22.12.2023
Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

03:20 20.12.2023
Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

15:28 13.12.2023
"Київтеплоенерго" провело тренування з розгортання мобільних котелень і перепідключення теплоджерел на альтернативне живлення

"Київтеплоенерго" провело тренування з розгортання мобільних котелень і перепідключення теплоджерел на альтернативне живлення

10:24 05.12.2023
Умєров обговорив із бельгійською колегою передання Україні літаків F-16 - Міноборони

Умєров обговорив із бельгійською колегою передання Україні літаків F-16 - Міноборони

12:52 02.12.2023
Україна взяла участь у наймасштабніших навчаннях НАТО з кіберзахисту

Україна взяла участь у наймасштабніших навчаннях НАТО з кіберзахисту

09:10 27.11.2023
Що заважає вивчати англійську для початківців

Що заважає вивчати англійську для початківців

12:47 23.11.2023
Навчання пілотів на F-16 відбувається за планом, очікуємо самостійних вильотів - Ігнат

Навчання пілотів на F-16 відбувається за планом, очікуємо самостійних вильотів - Ігнат

02:39 23.11.2023
ВМС Фінляндії почали перші великі навчання з НАТО Freezing Winds 23

ВМС Фінляндії почали перші великі навчання з НАТО Freezing Winds 23

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про загибель 108 українських військових під Авдіївкою

Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів

Повітряні сили ЗС України знищили 13 ударних БПЛА і великий десантний корабель ЧФ РФ у Криму

Українські військові ліквідували російський десантний корабель "Новочеркаськ" - Олещук

ОСТАННЄ

Тактична авіація атакувала ВДК РФ "Новочеркаськ" крилатими ракетами - ПС ЗСУ

Мінкультури у 2023 році внесло двох росіян до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

РФ продовжує спроби створювати окремі військові сили на окупованих територіях України - ISW

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про загибель 108 українських військових під Авдіївкою

Харків'янин виставив на інтернет-аукціон унікальні вироби Скіфської епохи - прокуратура

РФ вивела бойові кораблі з Чорного та Азовського морів

Окупанти обстріляли понад 15 населених пунктів на Харківщині, постраждав мирний мешканець

Війська РФ за добу завдали 84 удари по населених пунктах Запорізької області

Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Одеській і Миколаївській областях, без постраждалих

Сили оборони за добу ліквідували понад тисячу окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА