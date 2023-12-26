Перша група українських пілотів вчиться літати на F-16 у Данії після проходження базової підготовки у Великій Британії

Велика Британія проводить базову підготовку бойових льотчиків України як внесок у міжнародну коаліцію з нарощування потенціалу ВПС України, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Перша група українських пілотів, які пройшли підготовку в Королівських військово-повітряних силах, тепер навчається літати на винищувачах F-16 у Данії, завершивши базову програму навчання у Великій Британії", - зазначається в повідомленні.

Королівські військово-повітряні сили (RAF) розпочали навчання пілотування та англійської мови в серпні в рамках внеску Великої Британії до міжнародної коаліції зі зміцнення потенціалу ВПС України, в рамках якої союзники та партнери спільно працюють над зміцненням авіаційного потенціалу України. До складу групи ввійшли шість досвідчених українських льотчиків-винищувачів, які пройшли навчання англійської мови з урахуванням специфіки авіації, щоб підвищити свою спроможність брати участь у навчанні та підтримці коаліції.

Ще десять українських пілотів-стажистів узяли участь у мовній підготовці та залишилися у Великій Британії, щоб продовжити практичну базову льотну підготовку, а також опанувати такі важливі навички, як авіаційна медицина та центрифужна підготовка.

"Я пишаюся підтримкою, яку Королівські військово-повітряні сили надають наступному поколінню українських бойових льотчиків і наземного персоналу, що стануть першою лінією оборони в захисті українського неба", - заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Він нагадав, що Велика Британія відіграла важливу роль у створенні протиповітряної оборони України з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна, надавши сотні ракет і боєприпасів, а також радари та системи озброєння.

"Хоча в перші місяці вторгнення Україна була вкрай вразлива для атак російських літаків, безпілотників і ракет, за підтримки Великої Британії та наших союзників її Збройні сили тепер здатні перехоплювати та знищувати переважну більшість боєприпасів, що прилітають, захищаючи цивільне населення і життєво важливу інфраструктуру. Разом ми йдемо далі, забезпечуючи Україні в майбутньому сучасні військово-повітряні сили, сформовані на основі високоефективного винищувача четвертого покоління F-16. У поєднанні з навчанням, яке проводять провідні у світі RAF, це значний крок уперед порівняно з нинішніми можливостями України радянського періоду", - наголосив міністр.

Як зазначають в уряді Великої Британії, програма покликана дати пілотам-стажистам навички, необхідні для переходу до наступного етапу навчання на винищувачах країн-партнерів, і наблизити майбутніх українських пілотів до стандартного підходу НАТО до пілотування. Пілоти, які проходять базову льотну підготовку, проводять практичні заняття на літаках Grob Tutor із досвідченими інструкторами RAF, вивчаючи загальні процедури управління, польоти за приладами, навігацію на середніх і низьких висотах, а також стройовий пілотаж.

Поряд із підготовкою пілотів десятки українських авіатехніків проходять навчання англійської мови, орієнтоване на інженерні спеціальності.

"Україна високо цінує навчання пілотів, яке проводить Велика Британія та інші партнери, щоб допомогти нам підготуватися до експлуатації F-16 в Україні. Це швидка й ефективна програма з навчання українських пілотів навичок, необхідних їм у війні проти Росії", - прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Після завершення навчання в RAF пілоти проходитимуть передову льотну підготовку в інших європейських країнах. Це підготує їх до навчання на літаку F-16 Fighting Falcon, яке проводять Данія, Нідерланди та США, що очолюють Коаліцію з нарощування потенціалу ВПС.

Велика Британія продовжить надавати підтримку українським пілотам і наземним екіпажам у 2024 році.