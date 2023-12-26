Війська РФ за добу завдали 84 удари по населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за минулу добу завдали 84 удари по 19 населених пунктах Запорізької області, обійшлося без постраждалих серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у вівторок уранці.

"84 удари по 19 населених пунктах Запорізької області - мирні жителі не постраждали", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, за минулу добу загарбники двічі обстріляли з РСЗВ Роботине і атакували 13 безпілотниками Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Червоне, Чарівне, Роботине і Малу Токмачку.

По території Гуляйполя, Левадного, Темирівки, Полтавки, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню припало 69 артударів.

"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян", - додав Малашко.