До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

У Верховну Раду внесено законопроєкт про посилення відповідальності за воєнні правопорушення, повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у парламенті в понеділок увечері.

"Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України:

Проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" (реєстр. № 109379)", - написав Мельничук у своєму Телеграм-каналі.

