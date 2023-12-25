Події

22:57 25.12.2023

До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

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До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення

У Верховну Раду внесено законопроєкт про посилення відповідальності за воєнні правопорушення, повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у парламенті в понеділок увечері.

"Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України:
Проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" (реєстр. № 109379)", - написав Мельничук у своєму Телеграм-каналі.
 

Теги: #законопроект #україна #вру #військові

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