До Верховної Ради внесено законопроєкт про посилення відповідальності за військові правопорушення
У Верховну Раду внесено законопроєкт про посилення відповідальності за воєнні правопорушення, повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабінету Міністрів у парламенті в понеділок увечері.
"Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України:
Проєкт Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" (реєстр. № 109379)", - написав Мельничук у своєму Телеграм-каналі.