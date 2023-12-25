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22:18 25.12.2023

Магучіх і Желтяков визнані найкращими спортсменами 2023 року - НОК України

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Магучіх і Желтяков визнані найкращими спортсменами 2023 року - НОК України

 Ярославу Магучіх та Олександра Желтякова визнано найкращими спортсменами 2023 року, повідомляється на сайті Національного олімпійського комітету України в понеділок, 25 грудня.

"За рішенням Експертної комісії НОК України з визначення найкращих спортсменів і тренерів місяця за результатами виступів українських атлетів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми за підсумками 2023 року: "Найкращою спортсменкою 2023 року" стала Ярослава Магучіх - чемпіонка світу та ІІІ Європейських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту). "Найкращий тренер 2023 року" - Тетяна Степанова - особистий тренер Ярослави Магучіх", - ідеться в заяві НОК України.

Також повідомляється, що "Найкращим юним спортсменом 2023 року" визнано Олександра Желтякова - дворазового чемпіона світу та Європи з плавання серед юніорів, володаря олімпійського нормативу (на дистанціях 100 і 200 м на спині)".

Водночас "Найкращим тренером юного спортсмена 2023 року" став Олександр Кулик - особистий тренер Олександра Желтякова.

Теги: #нок #україна #спортсмени

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