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16:36 25.12.2023

На авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках ворог веде активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації - Тарнавський

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На авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках ворог веде активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації - Тарнавський

Противник зосередив основні зусилля на веденні наступальних і штурмових дій на авдіївському, мар'їнському та запорізькому напрямках, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації. Кидає керовані авіабомби", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 16 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень і здійснив 906 артобстрілів.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема, в підрозділах 1 армійського корпусу. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців. Дякую нашим воїнам, які сміливими та рішучими діями змушують ворога це робити", - зазначив командувач.

За його інформацією, загальні втрати окупантів минулої доби становили 402 особи, вісім загарбників здалися в полон.

Знищено 42 одиниці військової техніки. Зокрема, два танки, 10 ББМ, п'ять артсистем, дві РСЗВ, 17 БпЛА та дві одиниці спецтехніки. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено. Серед спаленого - танк Т-90М "Прорив". Також знищено п'ять ворожих складів боєприпасів.

 

Теги: #війна #таврія #тарнавський

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