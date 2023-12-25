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11:49 25.12.2023

Слова "запевнення" в гарантіях безпеки України не буде - Жовква

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Слова "запевнення" в гарантіях безпеки України не буде - Жовква

У гарантіях безпеки, які Україна сподівається отримати від країн Заходу, не буде слова "запевнення", сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Ми називаємо це "гарантії". І робитимемо так, щоб наші партнери теж прийняли це слово. Ми пам'ятаємо про Будапештський меморандум, де теж спочатку йшлося про гарантії, а потім... Слова "запевнення" точно не буде в жодному з наших документів", - сказав він.

За його словами, хороша динаміка в переговорах є з Великою Британією. "Там справді є хороша динаміка. Буквально кілька днів тому я провів черговий консультаційний раунд із британською стороною, говорили дуже предметно. Знову ж таки, не можу вам розкривати зміст, але Велика Британія на хорошому треку, так само як, у принципі, ми відкрили переговори з усіма країнами "Великої сімки", - сказав він.

"Процес іде, нам гарантії потрібні якнайшвидше, але тут має бути баланс між швидкістю підписання і змістом самого документа. Ми хочемо, щоб це був юридично зобов'язувальний документ, ми хочемо, щоб він проходив відповідні процедури затвердження в кожній із країн", - зазначив дипломат.

"Ви згадали Будапештський меморандум, нам точно не потрібен іще один чи ще сім Будапештських меморандумів. На жаль, цей документ не спрацював ні під час агресії Росії проти України у 2014 році, ні під час повномасштабної агресії Росії у 2022 році". - наголосив він.

Теги: #жовква #гарантії_безпеки

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