Події

21:00 24.12.2023

СБУ використовує морські дрони "Sea Baby" і "Мамай" для спецоперацій на Чорному морі

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СБУ використовує морські дрони "Sea Baby" і "Мамай" для спецоперацій на Чорному морі

Служба безпеки України проводить успішні спецоперації на морі не лише завдяки морським дронам "Sea Baby", а й використовує інший дрон під назвою "Мамай", розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі відомства в неділю.

За даними спецслужби, "Мамай" є найшвидшим об'єктом у Чорному морі і може розганятися до 110 км/год. Водночас "Sea Baby" використовувався для атак на збудований окупантами міст через Керченську протоку та інші ворожі об'єкти.

У СБУ зазначають, що в жовтні 2022 року морські дрони спецслужби атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті, тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров". А цьогоріч дрони СБУ вразили ракетоносії "Самум" і "Павло Державін", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорський гірник", а також завдали ушкоджень великому військовому буксиру "Миколай Муру" і новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю.

 

 

Теги: #сбу #дрони

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