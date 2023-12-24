Олена Зеленська провела різдвяні читання в "Охматдиті" та вручила дітям подарунки

Перша леді України Олена Зеленська провела традиційні різдвяні читання в дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", повідомляється на сайті глави держави в неділю.

"Вдруге проводимо зустрічі на тлі ворожого вторгнення і боротьби нашої країни за життя. Але тим цінніша можливість зібратися зимовим вечором разом, щоб почитати щось, що дасть сили жити й боротися далі", - зазначила Зеленська.

Як зазначається в повідомленні, щоразу для зустрічі перша леді обирає книжку, яка мотивує та може зацікавити і дітей, і дорослих. Цього разу було обрано книжку української психологині Світлани Ройз "Ключі сили", присвячену темі емоцій та їхньому усвідомленому проживанню дітьми.

Учасниками цьогорічного читання стали пацієнти відділення трансплантації кісткового мозку "Охматдиту". Разом з Olena Zelenska Foundation та партнерами ініціативи "Різдво на порозі" перша леді передала подарунки дітям, які лікуються в "Охматдиті". Вона подякувала за співпрацю H&M, Lego Foundation, Українській федерації банків продовольства, посольствам України у Швеції та Данії.