У Парижі розпочне роботу нова міжнародна артилерійська коаліція з підтримки України - Міноборони

У січні 2024 року в Парижі розпочне роботу нова міжнародна Коаліція артилерії з посилення ЗСУ, повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Під час зустрічі з делегацією Сенату парламенту Франції Гаврилюк зазначив, що "для України дуже важливим є посилення вогневої потужності завдяки постачанню союзниками артилерійських систем".

Крім цього, українські військові зацікавлені в подальшій закупівлі самохідних артилерійських установок Caesar. Заступник міністра наголосив, що "САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність".

У пресслужбі Міноборони повідомляють, що 2024 року заплановано випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту (ШІ), а, за словами Гаврилюка, за допомогою ШІ використання боєприпасів на пристрілювання і ураження цілей буде скорочено на 30%.

Заступник глави Міноборони також закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.