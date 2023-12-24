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15:14 24.12.2023

У Парижі розпочне роботу нова міжнародна артилерійська коаліція з підтримки України - Міноборони

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У Парижі розпочне роботу нова міжнародна артилерійська коаліція з підтримки України - Міноборони

У січні 2024 року в Парижі розпочне роботу нова міжнародна Коаліція артилерії з посилення ЗСУ, повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на заступника міністра оборони України генерала-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Під час зустрічі з делегацією Сенату парламенту Франції Гаврилюк зазначив, що "для України дуже важливим є посилення вогневої потужності завдяки постачанню союзниками артилерійських систем".

Крім цього, українські військові зацікавлені в подальшій закупівлі самохідних артилерійських установок Caesar. Заступник міністра наголосив, що "САУ Caesar у бою продемонстрували високу ефективність, точність".

У пресслужбі Міноборони повідомляють, що 2024 року заплановано випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту (ШІ), а, за словами Гаврилюка, за допомогою ШІ використання боєприпасів на пристрілювання і ураження цілей буде скорочено на 30%.

Заступник глави Міноборони також закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєприпасів до САУ Caesar.

 

Теги: #міноборони #коаліція #артилерія

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