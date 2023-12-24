Деталі пропозицій Міноборони про мобілізацію стануть відомі найближчим часом - Умєров

Міністерство оборони України готує законопроєкт, у якому буде роз'яснено питання мобілізації, демобілізації та відстрочки військовозобов'язаних, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"...Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз'яснення або змін. Якщо суспільство ставить їх військовим, чиновникам, ми повинні взяти час, щоб відпрацювати і дати відповідь", - сказав Умєров в інтерв'ю "Суспільному".

Міністр також додав, що в законопроєкті, який готується, будуть відповіді про те "як і кого хочемо запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться".

Умєров зазначив, що деталі законопроєкту можна буде дізнатися в "найближчі дні", а Міністерство оборони домовиться з Верховною Радою, коли його реєструватимуть.

За його словами, якщо "аргументації буде достатньо, щоб суспільство це сприйняло, ми будемо, наприклад, просити призов із 25 до 60 років".

Відповідаючи на запитання про перспективи демобілізації, Умєров сказав, що слово "демобілізація" можна буде використовувати тільки після того, як закінчиться війна. "Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона відпочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", - сказав він.

За словами глави Міноборони, зазначений законопроєкт, це "буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки".

"А взагалі наша мета - змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання", - наголосив він.