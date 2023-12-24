Події

09:24 24.12.2023

Вночі на Хмельниччині ППО ліквідувала 1 ворожий БПЛА - ОВА

1 хв читати

У ніч на неділю на Хмельниччині сили і засоби протиповітряної оборони ліквідували 1 ворожий ударний дрон типу "Shahed", інформації про постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вночі 24 грудня, під час сигналу "Повітряна тривога", силами та засобами ППО ЗСУ в межах області знищено 1 ворожий БПЛА типу "Shahed". Про травмованих, загиблих і пошкодження майна повідомлень не надходило", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.

Як повідомлялося, силами ППО знищено 14 із 15 ударних БПЛА, які атакували Україну з вечора, 23 грудня.

 

Теги: #хмельницька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 24.12.2023
У суботу росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області, без постраждалих - Нацполіція

У суботу росіяни атакували мирне населення під час роздачі хліба в Чернігівській області, без постраждалих - Нацполіція

10:49 24.12.2023
Унаслідок обстрілів Курахового поранено 5 людей - Донецька ОВА

Унаслідок обстрілів Курахового поранено 5 людей - Донецька ОВА

08:49 24.12.2023
Війська РФ за добу завдали понад 150 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Війська РФ за добу завдали понад 150 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

08:18 24.12.2023
У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

01:13 24.12.2023
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області

21:48 23.12.2023
Унаслідок обстрілу Херсона постраждало семеро людей

Унаслідок обстрілу Херсона постраждало семеро людей

19:39 23.12.2023
Війська РФ вдарили по критичній інфраструктурі Херсона: стався порив на газових мережах, виникла пожежа - Прокудін

Війська РФ вдарили по критичній інфраструктурі Херсона: стався порив на газових мережах, виникла пожежа - Прокудін

10:48 23.12.2023
За добу в Донецькій області один цивільний загинув, 10 поранено - ОВА

За добу в Донецькій області один цивільний загинув, 10 поранено - ОВА

09:55 23.12.2023
Росіяни за добу 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Росіяни за добу 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

08:52 23.12.2023
Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу четверо людей загинули, дев'ятеро дістали поранення

Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

ОСТАННЄ

Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становили 366 осіб - Тарнавський

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Польські фермери завершили блокаду перед ПП "Медика - Шегині" - ДПСУ

Повісток у "Дії" не буде ніколи - Федоров

Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

У результаті вибуху газу в житловому будинку у Львові троє людей загинули, троє травмованих

Унаслідок нічного удару росіян по Херсону загинули три людини

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, і 28 артсистем противника

Силами ППО знищено 14 із 15 "шахедів", які атакували Україну

Путіну потрібно, щоб США обрали бездіяльність в Україні, інакше Росія не зможе перемогти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА