Вночі на Хмельниччині ППО ліквідувала 1 ворожий БПЛА - ОВА

У ніч на неділю на Хмельниччині сили і засоби протиповітряної оборони ліквідували 1 ворожий ударний дрон типу "Shahed", інформації про постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вночі 24 грудня, під час сигналу "Повітряна тривога", силами та засобами ППО ЗСУ в межах області знищено 1 ворожий БПЛА типу "Shahed". Про травмованих, загиблих і пошкодження майна повідомлень не надходило", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю вранці.

Як повідомлялося, силами ППО знищено 14 із 15 ударних БПЛА, які атакували Україну з вечора, 23 грудня.