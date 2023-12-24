Війська РФ за добу завдали понад 150 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Війська РФ за добу завдали понад 150 ударів по прифронтових громадах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в неділю вранці.

"За минулу добу окупанти завдали 158 ударів по 23 населених пунктах Запорізької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, ворог обстріляв із РСЗВ Малу Токмачку та атакував 43 безпілотниками Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Гуляйпільське, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малі Щербаки.

По території Оріхова, Левадного, Роботиного, Білогір'я, Малинівки, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст і сіл припали 114 артобстрілів.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - уточнив Малашко.