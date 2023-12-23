Унаслідок обстрілу Херсона постраждало семеро людей
Унаслідок вечірнього обстрілу Херсона п'ятеро людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Російська армія вдарила по Херсону. Постраждали п'ятеро людей. Трьом херсонцям, 78, 68 і 63 років, лікарі надали допомогу на місці. До медзакладу госпіталізували двох чоловіків, 21 і 39 років. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.
Пізніше Прокудін повідомив, що постраждало семеро осіб.
"Серед них - 15-річна дитина", - зазначив він.