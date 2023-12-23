ПАТ "Укрнафта" разом із фондом "Повернись живим" передали ВМС України вісім нових пікапів

ПАТ "Укрнафта" разом із фондом "Повернись живим" передали 8 нових повнопривідних пікапів 10-ї морської авіаційної бригади Військово-морських сил України, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Машини вже кілька місяців працюють на фронті, забезпечуючи логістику та мобільність українським пілотам. Завдяки співпраці "Укрнафти" з "Повернись живим", цього року вдалося придбати понад 45 пікапів, а також паливозаправник і бронеавтомобіль Spartan українського виробництва", - ідеться в повідомленні компанії на офіційному сайті в суботу.

Крім транспорту, компанія профінансувала закупівлю дронів, бронетехніки та іншого обладнання, необхідного на фронті.