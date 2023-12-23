Зеленський: Можливість збивати російські винищувачі - це один із ключів до завершення цієї війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з головних умов до завершення російської війни є можливість українських Повітряних сил збивати в небі російські винищувачі.

"На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення", - заявив він у відеозверненні.

Глава держави також висловив подяку всім партнерам, які допомагають Україні в цьому питанні, зокрема, ведуть підготовку до передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.

Як повідомлялося, минулого тижня уряд Нідерландів розпочав підготовку до постачання в Україну 18-ти винищувачів F-16.