Мер Лондона погодився передати Україні здані в утиль автомобілі

Мер Лондона Садік Хан погодився передати Україні здані в утиль автомобілі після критики, зокрема, з боку ЗМІ та Бориса Джонсона, повідомляє The Telegraph.

Ці машини лондонці здають на утилізацію за програмою зниження шкідливих викидів в атмосферу ULEZ, отримуючи за них дві тисячі фунтів стерлінгів. Якщо ж машини, що не відповідають нормам щодо викидів, залишаються у їхніх власників, то за них необхідно платити додатковий податок.

Раніше мер Києва Віталій Кличко просив передати їх Україні, оскільки багато автомобілів, зокрема, вантажівки та позашляховики, стали б у пригоді ЗСУ на фронті. Тоді Садік Хан відмовив у проханні, зазначивши, що це не принесе лондонцям економічної, соціальної та екологічної користі.

Однак після кампанії у ЗМІ та критики з боку Бориса Джонсона Хан змінив свою думку і попросив міністра транспорту Марка Гарпера внести зміни до національних правил видачі Сертифіката про знищення авто та надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації".