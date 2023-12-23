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16:31 23.12.2023

Глава МВС: 73 прикордонники отримали квартири у Львові та передмісті

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Глава МВС: 73 прикордонники отримали квартири у Львові та передмісті

Квартири у Львові та передмісті отримали 73 прикордонники, серед них 48 учасників бойових дій. Також квартири отримали 5 родин військовослужбовців, які загинули на передовій, повідомив глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко.

"Сьогодні під час робочої поїздки до Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України разом із очільником Сергієм Дейнеком вручили військовослужбовцям відзнаки та ключі від житла...Серед 73 прикордонників, які отримали власне житло, 48 учасників бойових дій. Також квартири отримали 5 родин військовослужбовців, які загинули на передовій. Серед них - сім'ї Героїв України Романа Гаха та Ігоря Дашка", - написав міністр у телеграм-каналі в суботу.

За словами Клименка, державні нагороди, зокрема ордени Богдана Хмельницького та "За мужність", отримали 24 прикордонники, які "не тільки несуть службу в прикордонних загонах, а й б'ють окупантів на лінії фронту".

Теги: #квартири #прикордонники

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