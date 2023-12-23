Події

08:52 23.12.2023

Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

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Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

"130 ударів по 14 населених пунктах - рашисти били по громадах на лінії вогню", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, ворог здійснив 3 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки та Роботиного, а також 26 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Малої Токмачки, Полтавки та Роботиного.

По території Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Новоданилівки, Червоного, Левадного, Полтавки, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл припав 101 артобстріл.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - уточнив Малашко.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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