Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Війська РФ за добу завдали понад сто ударів по прифронтових громадах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

"130 ударів по 14 населених пунктах - рашисти били по громадах на лінії вогню", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, ворог здійснив 3 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки та Роботиного, а також 26 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Малої Токмачки, Полтавки та Роботиного.

По території Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Новоданилівки, Червоного, Левадного, Полтавки, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл припав 101 артобстріл.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - уточнив Малашко.