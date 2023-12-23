Франція завершила виведення свого військового контингенту з Нігеру

Останні військовослужбовці французького контингенту, які залишалися в Нігері, залишили в п'ятницю цю африканську країну, повідомляє газета Le Figaro з посиланням на нігерійську армію.

"Сьогоднішня дата (...) знаменує закінчення процесу припинення зобов'язань французьких сил у Сахелі", - наводить видання слова представника місцевих військових Саліма Ібраїма після церемонії, що відбулася на авіаційній базі в Ніамеї, де розміщувалася частина контингенту.

Тим самим завершився 10-річний період перебування в Нігері близько 1,5 тис. французьких солдатів і пілотів, на яких було покладено завдання боротьби проти терористичних ісламістських угруповань у Сахелі. Останні французькі військові покинули країну на двох літаках, про пункт призначення яких не повідомлялося.

У фіналі церемонії було підписано "спільний документ" главою штабу сухопутних військ Нігеру полковником Маманом Сані Кіау і командувачем французьких сил у Сахелі генералом Еріком Озанном.

За словами Ібраїма, нігерійська сторона задоволена виведенням французьких військових, під час якого "не було зафіксовано жодних істотних інцидентів".

Після військового перевороту в Нігері та загострення відносин між Парижем і Ніамеєм, за яким послідувала денонсація нігерійською стороною військових угод, президент Емманюель Макрон оголосив 24 вересня, що військовослужбовці Франції до кінця року покинуть територію африканської країни. Виведення французького контингенту почалося 10 жовтня.

Частина бійців президентської гвардії Нігеру виступила 26 липня поточного року проти глави держави Мохамеда Базума, якого усунули від влади. Генштаб ЗС Нігеру підтримав бійців, які влаштували заколот. Новим лідером було оголошено генерала Абдурахмана Тчіані. Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), Євросоюз, Франція, низка інших країн засудили військовий переворот і зажадали звільнити Базума і відновити його на посаді президента.