Події

03:22 23.12.2023

Франція завершила виведення свого військового контингенту з Нігеру

2 хв читати
Франція завершила виведення свого військового контингенту з Нігеру

 Останні військовослужбовці французького контингенту, які залишалися в Нігері, залишили в п'ятницю цю африканську країну, повідомляє газета Le Figaro з посиланням на нігерійську армію.

"Сьогоднішня дата (...) знаменує закінчення процесу припинення зобов'язань французьких сил у Сахелі", - наводить видання слова представника місцевих військових Саліма Ібраїма після церемонії, що відбулася на авіаційній базі в Ніамеї, де розміщувалася частина контингенту.

Тим самим завершився 10-річний період перебування в Нігері близько 1,5 тис. французьких солдатів і пілотів, на яких було покладено завдання боротьби проти терористичних ісламістських угруповань у Сахелі. Останні французькі військові покинули країну на двох літаках, про пункт призначення яких не повідомлялося.

У фіналі церемонії було підписано "спільний документ" главою штабу сухопутних військ Нігеру полковником Маманом Сані Кіау і командувачем французьких сил у Сахелі генералом Еріком Озанном.

За словами Ібраїма, нігерійська сторона задоволена виведенням французьких військових, під час якого "не було зафіксовано жодних істотних інцидентів".

Після військового перевороту в Нігері та загострення відносин між Парижем і Ніамеєм, за яким послідувала денонсація нігерійською стороною військових угод, президент Емманюель Макрон оголосив 24 вересня, що військовослужбовці Франції до кінця року покинуть територію африканської країни. Виведення французького контингенту почалося 10 жовтня.

Частина бійців президентської гвардії Нігеру виступила 26 липня поточного року проти глави держави Мохамеда Базума, якого усунули від влади. Генштаб ЗС Нігеру підтримав бійців, які влаштували заколот. Новим лідером було оголошено генерала Абдурахмана Тчіані. Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), Євросоюз, Франція, низка інших країн засудили військовий переворот і зажадали звільнити Базума і відновити його на посаді президента.

Теги: #франція #військові #нігер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 21.12.2023
Україна вирішить пізніше питання з участю українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі - в.о. міністра спорту

Україна вирішить пізніше питання з участю українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі - в.о. міністра спорту

16:53 20.12.2023
Україна не відправляла своїх військових у Сектор Гази - МЗС

Україна не відправляла своїх військових у Сектор Гази - МЗС

12:20 20.12.2023
"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

"Добробут" оновив програму безкоштовної хірургічної допомоги для поранених і реабілітації військових

03:20 20.12.2023
Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

Українських пілотів почнуть навчати у Франції на початку 2024 року

11:47 18.12.2023
У Львівській області на вихідних у ДТП загинули троє військових - ДБР

У Львівській області на вихідних у ДТП загинули троє військових - ДБР

14:44 15.12.2023
Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

Зеленський ушанував пам'ять загиблих захисників України на Личаківському кладовищі у Львові

16:23 14.12.2023
Скепсис про військові перспективи України набирає сили, але він загрожує небезпечними наслідками, - Кулеба

Скепсис про військові перспективи України набирає сили, але він загрожує небезпечними наслідками, - Кулеба

14:10 12.12.2023
Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

Грошові виплати військовим: до чого готуватися у 2024 році - експертна думка адвокатів ЮК "Мережа права"

19:56 06.12.2023
"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

"Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових

16:08 03.12.2023
Постраждалі від агресії РФ малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати французький грант

Постраждалі від агресії РФ малі підприємства, які очолюють жінки, можуть отримати французький грант

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони України розраховує повернути кошти, переказані в рамках корупційної схеми

Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордону

СБУ та Міноборони ліквідували схему розкрадання під час закупівлі снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн

Зеленський: У нас із Польщею є серйозні можливості у сфері спільних оборонних виробництв

Зеленський провів нараду з Міноборони: Готуємо рішення з питань мотивації, визначення строків служби та поповнення Сил оборони

ОСТАННЄ

Українська авіація за добу атакувала 12 районів скупчення сил противника, ППО знищила три Су-34

За добу відбулося 75 бойових зіткнень, ЗС України відбили 40 атак на авдіївському напрямку

Окупанти за добу атакували Україну, випустивши 23 БПЛА, а також завдали 1 ракетного і 40 авіаударів

Силами ППО знищено дев'ять із дев'яти "Шахедів", які атакували Україну з двох районів

Продажі "розумних" телевізорів знизяться на 5,5% у 2023 р., потім почнеться відновлення - IDC

SpaceX під Новий рік планує запустити на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Регламенти ЄС для надзвичайних енергетичних ситуацій офіційно продовжено

Байден підписав оборонний бюджет США на 2024 рік у розмірі $886 млрд

"Укрзалізниця" 29 грудня запустить додатковий рейс поїзда "Львів - Рахів"

Окупанти за день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад сто вибухів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА