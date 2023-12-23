Окупанти за день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад сто вибухів

Російські окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано понад сто вибухів, інформувала обласна військова адміністрація станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Есманська, Середина-Будська, Дружбівська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, росіяни обстріляли з мінометів громади: Есманську (14 вибухів), Миропільську (14 мін), Середино-Будську (6 вибухів), а також Дружбівську (6 вибухів).

Крім того, Білопільська громада зазнала обстрілу з великокаліберного кулемета ДШК, мінометів (10 вибухів) і артилерії (4 вибухи).

По території Краснопільської громади з території РФ здійснено артобстріли (26 вибухів), обстріли з реактивних систем залпового вогню (20 вибухів) і мінометів (12 вибухів).