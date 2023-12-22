Начальник Львівської ОВА підписав бюджет області на 2024 рік у сумі 6,2 млрд грн

Бюджет Львівської області на 2024 рік у сумі 6,2 млрд грн затвердив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

"Підписав бюджет Львівської області на 2024 рік. Основний акцент - підтримка воїнів, ветеранів та їхніх родин", - написав Козицький.

За його даними, на програму "Безпечна Львівщина" в бюджеті закладено 400 млн грн, на програму охорони здоров'я - 690 млн, 200 млн грн - на потреби медзакладів, насамперед тих, у яких проходять лікування та реабілітацію воїни та ветерани Сил оборони України.

Порівняно з 2023 роком, бюджет Львівської області скоротився на 3,8 млрд грн.