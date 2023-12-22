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21:26 22.12.2023

СБУ та Міноборони ліквідували схему розкрадання під час закупівлі снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн

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СБУ та Міноборони ліквідували схему розкрадання під час закупівлі снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн

 Служба безпеки України та Міністерство оборони виявили спробу розкрадання при закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ на 1,5 млрд грн, повідомляє прес-служба СБУ в п'ятницю ввечері.

"Служба безпеки у взаємодії та за сприяння міністра оборони України ліквідувала корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Унаслідок комплексних заходів у Києві затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі СБУ.

За даними слідства, чиновник Міноборони в грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артснарядів для ЗСУ. Але тоді бюджетні кошти не були переведені на рахунки спецекспортера.

Зазначається, що новостворене Агентство оборонних закупівель Міноборони згодом уклало вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником. Новий договір, на відміну від попереднього, передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника, що суттєво скорочувало строки постачання продукції та зменшувало її вартість.

Однак фігурант, нехтуючи контрактом Агентства оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером."Ба більше, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором із виробником", - підкреслюється в повідомленні СБУ.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, що підтверджують незаконну діяльність. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру. Наразі фігуранта відсторонено від виконання службових обов'язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.
 

Теги: #україна #міноборони #розкрадання

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