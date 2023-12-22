У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

У зв'язку з обвалом стелі в укритті однієї зі столичної шкіл призначено службову перевірку, наразі проводять обстеження і підготовку укриття до ремонту, повідомляє Київська міська військова адміністрація з посиланням на голову Сергія Попка.

"Під час повітряної тривоги в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в цьому укритті типу "армстронг" - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Слідчо-оперативна група встановлює деталі. За цим інцидентом призначено службову перевірку. Наразі проводиться обстеження та підготовка укриття до ремонтних робіт", - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що наслідки аварії підрядна організація зобов'язується усунути до ранку понеділка, а ремонтні роботи будуть проведені за позабюджетні кошти.

"Влада міста, керівники районів Києва та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль, аби всі обʼєкти цивільного захисту були безпечними. Ніхто не застрахований від позаштатних ситуацій, але ми зробимо усе можливе, аби мінімізувати ризики таких аварій в майбутньому", - зазначив Попко.

У КМВА також додали, що це укриття було відремонтовано зовсім недавно, а після ремонту воно пройшло перевірку.