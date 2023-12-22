Події

18:26 22.12.2023

У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

1 хв читати
У зв'язку з обвалом стелі в шкільному укритті призначено службову перевірку - КМВА

У зв'язку з обвалом стелі в укритті однієї зі столичної шкіл призначено службову перевірку, наразі проводять обстеження і підготовку укриття до ремонту, повідомляє Київська міська військова адміністрація з посиланням на голову Сергія Попка.

"Під час повітряної тривоги в укритті однієї із шкіл Соломʼянського району зірвало вентиль батареї опалення. Стеля в цьому укритті типу "армстронг" - з легкими плитами, які швидко увібрали в себе воду та набрякли. Внаслідок значного збільшення ваги за рахунок води обвалився сегмент підвісної стелі. На щастя, ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Слідчо-оперативна група встановлює деталі. За цим інцидентом призначено службову перевірку. Наразі проводиться обстеження та підготовка укриття до ремонтних робіт", - наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що наслідки аварії підрядна організація зобов'язується усунути до ранку понеділка, а ремонтні роботи будуть проведені за позабюджетні кошти.

"Влада міста, керівники районів Києва та безпосередньо відповідальні за укриття докладають максимум зусиль, аби всі обʼєкти цивільного захисту були безпечними. Ніхто не застрахований від позаштатних ситуацій, але ми зробимо усе можливе, аби мінімізувати ризики таких аварій в майбутньому", - зазначив Попко.

У КМВА також додали, що це укриття було відремонтовано зовсім недавно, а після ремонту воно пройшло перевірку.

 

Теги: #школа #київ #укриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 22.12.2023
КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

КМДА доручила власнику "Замку Річарда" замінити матеріал надбудови на даху будівлі

17:36 22.12.2023
У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

13:38 22.12.2023
Кличко: На маршруті №8 курсуватимуть нові трамваї вітчизняного виробництва

Кличко: На маршруті №8 курсуватимуть нові трамваї вітчизняного виробництва

10:39 22.12.2023
Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

Новопризначений глава МЗС Польщі прибув в Україну

07:20 22.12.2023
Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

Ворог тричі за шість днів атакував Київ "шахедами"

17:08 21.12.2023
У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

У Києві 20 грудня зафіксовано температурний рекорд

15:29 21.12.2023
За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

За кошти, виділені Києвом, 112 бригада ТРО придбала 1500 ударних FPV-дронів і 200 квардрокоптерів Mavic - Кличко

09:44 21.12.2023
ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

ПриватБанк працює над обладнанням робочих місць в укриттях на Донеччині

13:18 20.12.2023
У Києві відновлено рух Дегтярівським шляхопроводом - мер

У Києві відновлено рух Дегтярівським шляхопроводом - мер

10:18 20.12.2023
Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

Кабмін виділив 1 млрд грн на закупівлю мультимедійного обладнання для 5-6 класів "Нової української школи"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

Рютте: Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

ОСТАННЄ

Фінляндія з 1 січня виплачуватиме біженцям, які повертаються на батьківщину, по EUR5300

Невідомі використовують старий домен сайту УІК для поширення інформації - заява Інституту

ЄС та Україна погодили оновлені індикативні карти Транс'європейської транспортної мережі

Данілов про збиті російські Су-34: Полювання за ними тривало давно

В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

Зеленський подав до ВР законопроєкт про зміни до закону про дипслужбу

Залужний привітав дипломатів із професійним святом: Завдяки вашій праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну

Рютте: Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

В Україні зареєстровано 270 нових видавців у 2023 р., а випуск книжкової продукції збільшився на 73% - Мінкультури

Україна за два місяці ввела в дію ще сім стандартів НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА