Події

17:36 22.12.2023

У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

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У Києві під час тривоги обвалилася стеля шкільного укриття

В одній зі шкіл Києва під час повітряної тривоги в п'ятницю, 22 грудня, обвалилася стеля укриття, повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

"Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Вже встановлюються деталі. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що укриття нещодавно було відремонтовано за кошти благодійного фонду і перевірено зовсім недавно.

"Як бачимо, до безпеки треба підходити значно ретельніше", - підсумував заступник міністра.

 

Теги: #школа #київ #укриття

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