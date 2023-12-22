Події

15:30 22.12.2023

Рютте: Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

2 хв читати
Рютте: Уряд Нідерландів ухвалив рішення про підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої поінформував про рішення нідерландського уряду про підготовку до постачання в Україну перших 18 винищувачів F-16.

"Сьогодні я також поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати до постачання в Україну 18 винищувачів F-16. Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України", - написав Рютте в соцмережі Х (раніше Twitter) у п'ятницю.

Однак він зазначив, що для здійснення постачання необхідно виконати низку критеріїв.

"Крім дозволу на експорт для здійснення постачання необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включно з вимогами до персоналу та інфраструктури. Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для відповіді на російську агресію, що триває", - зазначив Рютте.

Також прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що сторони обговорили рішення Європейської Ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"Я вражений прогресом, досягнутим Україною на цей момент, і Нідерланди готові допомогти Україні в її подальшій роботі над реформами, яких вимагає процес вступу. Я також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть усіх зусиль, щоб на засіданні Європейської ради в лютому 2024 року було досягнуто угоди про фінансову підтримку з боку ЄС", - наголосив Рютте.

У свою чергу Зеленський подякував нідерландському уряду за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну перших 18 винищувачів F-16, а також за підтримку початку переговорів щодо вступу до ЄС.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання нашій країні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро", - написав Зеленський у соцмережі Х (Twitter) у п'ятницю.

Президент також повідомив, що сторони обговорили події на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, зокрема артилерію, БПЛА та протиповітряну оборону.

"Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо Формули миру та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #нідерланди #рютте

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 22.12.2023
Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

Зеленський подякував Рютте за рішення розпочати підготовку до постачання в Україну 18 винищувачів F-16

16:50 21.12.2023
Нідерланди виділяють Україні €102 млн у межах першого пакета допомоги на 2024 рік

Нідерланди виділяють Україні €102 млн у межах першого пакета допомоги на 2024 рік

20:09 18.12.2023
Колишній офіцер ПВК "Вагнер" прибув до Нідерландів, щоб дати МКС свідчення про воєнні злочини РФ

Колишній офіцер ПВК "Вагнер" прибув до Нідерландів, щоб дати МКС свідчення про воєнні злочини РФ

12:05 14.12.2023
Прем'єр-міністр Нідерландів: Ми працюватимемо дуже важко, щоб ухвалити позитивне рішення щодо України

Прем'єр-міністр Нідерландів: Ми працюватимемо дуже важко, щоб ухвалити позитивне рішення щодо України

17:19 11.12.2023
Німеччина та Нідерланди готові продовжувати підтримку України - прем'єр-міністри

Німеччина та Нідерланди готові продовжувати підтримку України - прем'єр-міністри

00:27 06.12.2023
Нідерланди виділяють кошти для посилення можливостей судового сектору України та на проект з підтримки стабілізації деокупованих територій

Нідерланди виділяють кошти для посилення можливостей судового сектору України та на проект з підтримки стабілізації деокупованих територій

20:31 05.12.2023
Кулеба після переговорів з главою МЗС Нідерландів у Києві: Є впевненість, що підтримка буде продовжена і посилена

Кулеба після переговорів з главою МЗС Нідерландів у Києві: Є впевненість, що підтримка буде продовжена і посилена

20:22 05.12.2023
Нідерланди підтримують відкриття переговорів про вступ України до ЄС - глава МЗС

Нідерланди підтримують відкриття переговорів про вступ України до ЄС - глава МЗС

20:16 05.12.2023
Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

Зеленський і глава МЗС Нідерландів обговорили постачання ППО, артилерії та боєприпасів

16:43 30.11.2023
Нідерланди виділять Україні EUR2,5 млрд підтримки на 2024 рік

Нідерланди виділять Україні EUR2,5 млрд підтримки на 2024 рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

Українські захисники у п'ятницю збили три російські винищувачі Су-34

Законопроєкт про мобілізацію може бути зареєстровано у ВР до кінця року - нардеп

Зеленський підписав закон про спрощення процедури ввезення гуманітарної допомоги

ОСТАННЄ

Данілов про збиті російські Су-34: Полювання за ними тривало давно

В Україну було повернуто тіла ще 66 захисників - Координаційний штаб

Зеленський подав до ВР законопроєкт про зміни до закону про дипслужбу

Залужний привітав дипломатів із професійним святом: Завдяки вашій праці вільний світ сформував коаліцію, яка підтримує Україну

В Україні зареєстровано 270 нових видавців у 2023 р., а випуск книжкової продукції збільшився на 73% - Мінкультури

Україна за два місяці ввела в дію ще сім стандартів НАТО

Ігнат про збиті російські Су-34: Це один із новітніх літаків

Генпрокурор: Офіційно відомо про 3 тис. 800 мирних українців, які зазнали тортур із боку окупантів

В Україні додаткових вихідних у Різдвяні та Новорічні свята не буде

"Метінвест" мобілізував ресурси та долучився до створення поясів оборони ЗСУ в Донецькій області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА