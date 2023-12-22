Події

14:31 22.12.2023

Україна за два місяці ввела в дію ще сім стандартів НАТО

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Україна за два місяці ввела в дію ще сім стандартів НАТО

У Міністерстві оборони та Збройних силах України протягом листопада-грудня введено в дію ще сім стандартів НАТО в межах реформ, спрямованих на сумісність із державами-членами альянсу, повідомляє Міноборони.

"Сили оборони України продовжують курс на реформи, аби відповідати стандартам взаємосумісності з державами-членами НАТО. Протягом листопада-грудня 2023 року в Міністерстві оборони та Збройних силах України запроваджено ще сім стандартів альянсу", - йдеться в пресрелізі Міноборони на офіційному сайті в п'ятницю.

"Серед них – стандарти щодо навігаційно-гідрографічної підтримки, ведення бойових дій, якості пально-мастильних матеріалів, підготовки Військово-Морських сил зі зв’язку", - уточнюють у Міноборони.

Як наголошується в повідомленні, дотепер в Міноборони і ЗСУ запроваджено 301 стандарт НАТО: 181 у межах Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти альянсу) і 116 - в ініціативному порядку, які Україна впроваджує поза Цілями партнерства.

"Загалом в альянсі діє 1 135 стандартів. В Міноборони та ЗСУ вже запроваджено понад чверть від загальної кількості (26,5%)", - зазначено в повідомленні Міноборони.

 

Теги: #нато #міноборони #стандарти

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